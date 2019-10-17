美食外送員血汗內幕連環爆，但有女網友昨在ＰＴＴ貼文，指因家境困難，做過很多工作，但最後發現做外送最開心，因為時間彈性、薪水又高，還反問難道要回去做領２４Ｋ的工作？但原ＰＯ隨即遭網友起底，指她舊貼文曾提到做醫美、出國旅遊，被笑「說好的家境清寒呢？」還有人譏熊貓的公關要加油。

外送員頻傳車禍、工時長及無保障等爭議，戳破高薪背後的問題，但昨天有一名自稱外送員的網友在ＰＴＴ貼文，指自己來自單親家庭，除了要扛生活費之外，還要繳貸款。之前做過服務生、飲料店及行政小妹等不少工作，薪水少又不自由。最後發現當外送員最開心，因為時間彈性自由且薪資很高，甚至還強調做外送員替大家送餐讓他感到很快樂，很有成就感。最後還反問：難道她還要回去做那份只有２４Ｋ的工作？

網友在PTT上以「一個熊貓外送員的真實心聲」發文，聲稱做外送員是最開心的工作，但隨後踢爆疑是公關文。（圖／翻攝自PTT）

身世悲慘又賺人熱淚的原ＰＯ看似在替外送員平反，但卻被ＰＴＴ版友翻出曾在舊貼文中提及要去做醫美雷射、出國旅遊以及看房子等事，讓網友笑問，說好的家境清寒呢？並譏笑原ＰＯ「人設不符」根本是公關文，最後還有網友直言熊貓的公關可以加油！

最後發現過去的貼文被挖出來後，該名網友立刻刪除此文，讓網友們紛紛回復：「怎麼刪文了？這是哪招？」「原本認真同情，看到這篇笑了。」「她的工作是在家裡寫公關文吧？」「整篇超可笑的，被抓到就自刪。」

(中時電子報)