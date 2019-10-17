韓國女星雪莉14日被發現輕生身亡，得年25歲，今(17日)家屬為雪莉舉行非公開告別式，除了親友外，雪莉過往在演藝圈的隊友與前、後輩都現身送她。稍早大韓歌手協會公布了給雪莉的悼文，表示聽聞雪莉的噩耗後，「悔恨不已，恨不得捶胸頓足」，為了讓悲劇不再發生，將開設諮詢窗口，協助制訂精神健康與法律援助法案。

大韓歌手協會稍早發文表示：「今天我們又送走一位同事、後輩，看到在舞台上對視並用微笑回應的雪莉噩耗，我們無法不問，為什麼她會離開我們？為什麼必須離開我們？」，「我們不知道身為某人姊妹、子女的雪莉為什麼要成為噩耗的主角，我們本該抓住她不放，不，我們本來應該緊密親近地在她身邊」，遺憾卻沒做到，無法挽回悲劇。

大韓歌手協會說，為了不想讓活著的人只留下悲傷，為了不讓悲劇重複發生，將開設諮詢窗口，以利需要的人諮詢心理與法律問題，也會組織拓展教育平台，關注會員的狀態，推動互相分享痛苦、共享喜悅氛圍，「這才是雪莉留給我們的答案」，並指出未來會督促文化政策責任部門拿出對策，防止從事文化藝術的人士再發生憾事，「為過世的雪莉祈福，希望她能在一個沒有誹謗和厭惡的地方開心歌唱」，最後署名「愛她的大韓歌手協會會長李紫妍（音譯）和全體會員」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)