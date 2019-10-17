女子團體f(x)前成員雪莉(Sulli、崔真理)，14日在家輕生身亡，結束短短25歲青春生命，讓親友及粉絲都感到震驚悲憾不已，事發後家屬本想全程低調保密處理她的後事，但經過協商，同意由其所屬SM娛樂在15、16日兩天增設了追思靈堂，供粉絲弔唁，而出殯儀式選在今天按照家屬的意思舉行，全程非公開，SM娛樂也守住了對遺屬的承諾，這幾天沒讓任何一張葬儀相關照片曝光，好好送走了雪莉。

雪莉的出殯儀式選在今天上午低調舉行，儀式部分未公開，除了家人外，f(x)隊友們也在最後一刻全部到場，加上雪莉生前的朋友、圈內星友及SM娛樂夥伴們，齊聚送她走最後一段路，而媒體也完全沒有曝光任何現場照片，給予雪莉百分百的尊重。

雪莉出殯後，SM娛樂官方臉書代表全體員工，貼出了給雪莉的哀悼文，隨文附上雪莉逆著光笑著的照片，寫下：「記住與雪莉初次見面的日子，妳耀眼的笑容，惹人憐愛，一路成長，成為如今受到很多人喜愛的藝人，如今雪莉無論何時，都成為愛著她的人心中那閃耀的星辰，我們不會忘記妳美麗的臉龐、溫暖的心，將永遠珍藏妳」，這則圖文貼出後不到半小時，湧入破萬粉絲按讚留言，寫下道別的話語，希望雪莉在天堂能安息。

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(中時電子報)