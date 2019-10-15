SM娛樂人氣女團f(x)前成員雪莉(Sulli、崔真理)，近來積極活動中，不但推出個人單曲、客串夯劇，還成為談話綜藝《惡評之夜》的固定班底，沒想到昨竟被經紀人發現於陳屍家中，經紀人悲曝她私下飽受嚴重憂鬱症所擾，警方也初步認定雪莉為輕生，得年僅25歲，她的死訊震驚各界，家人及親友揭陷入深深的悲痛之中，難以接受，昔日隊友Amber更崩潰，直接宣布暫停所有工作。

雪莉驚爆陳屍家中，警方於昨天傍晚接受報案，晚間已初步勘驗現場，將她的遺體移往首爾新村的Seven醫院，而今負責雪莉死亡案件的京畿道城南警察署向韓媒進一步說明狀況，表示已完成現場鑑定，根據結果判定無外部侵入的跡象，因此推斷是雪莉尋短。

而這個結果，警方也已通知家屬，然雪莉的死亡原因無法因現場鑑定結果而完全明確，因此家屬同意讓雪莉進行屍檢，至於現場疑似發現雪莉的親筆留言書信，警方則表示無法透露具體內容。另外，先前其遺屬透過SM娛樂聲明希望以保密、非公開型態處理雪莉後事，如今改變了心意，將開放兩天讓親友、粉絲前來悼念，公開了雪莉的靈堂位置，位於首爾新村Seven醫院B1的7號禮儀室，開放時段為韓國時間15號(二)下午4點至晚間9點、16號(三)中午至晚間9點，而前隊友Amber昨天已經從美國啟程，預計明天飛抵韓國弔唁雪莉。

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(中時電子報)