外送員貼出訂單，表示自己竟遇上彭于晏。（圖／摘自靠北熊貓臉書）

有同行貼出客戶名為「新之助野原」(蠟筆小新)的搞笑訂單。（圖／摘自靠北熊貓臉書）

外送經濟崛起，外送員除了跑遍大街小巷，訂單更是無奇不有，一名外送員指出，日前在送單時驚見大咖明星，沒想到訂單一曝光立刻吸引眾多同行分享自己遇過的大咖，除了男星彭于晏，竟然還有「亞洲最美臉孔」周子瑜！

這名外送員在臉書《靠北熊貓》發文詢問「第一次見到彭于晏，我要注意什麼？？」從他PO出的訂單可見，顧客名寫著「彭于晏」，訂餐內容是台中市北屯區的茶湯會，金額167元。貼文一出，引起網友熱議，還釣出許多同行紛紛留言「我送過周子瑜」、「我送過羅志祥」、「我接過蠟筆小新叫披薩」、「我遇過周子X金城X劉德X，到客戶家中我也…」、「遇過寫著大帥哥，結果本人跟許效舜一樣，直接在他面前冷笑」。

還有人說「希望越大破滅越大」、「我上次也送過韓國魚」、「送過火雲邪神」、「我還送過加藤鷹勒」、「嫩！我還送過叫粉紅鮑的」，沒想到顧客名一個比一個厲害，笑翻眾人。

(中時電子報)