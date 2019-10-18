根據《洛杉磯時報》報導，快艇總教練瑞弗斯已經打算在新球季，安排路威廉斯、哈瑞爾兩大超級替補，搭配里歐納德、保羅喬治兩大明星前鋒一起先發上陣，至於第5名先發將依對手而定，如此豪華的先發組合，很可能成為聯盟最強！

「我們今夏推銷術語是，有了穩固板凳，還需一個先發組合，假如把里歐納德和喬治算在先發，我們板凳戰力可跟上季一樣堅強，」瑞弗斯表示，「但我在某些場次會讓路威廉斯先發，甚至哈瑞爾也一起，因為我不希望拆散這個組合。」

其實在今年熱身賽，瑞弗斯就已嘗試讓路威廉斯、哈瑞爾同時先發，畢竟根據統計，快艇上季只要這兩人同在場上，每100回合淨勝對方4.3分，展現兩人聯手威力，假如這兩人站上先發，那麼第5個先發球員可能是祖巴茲或哈克利斯。

只是假如路威廉斯真的大部分場次成為快艇先發，這樣對他來說，可以算是又喜又憂的消息，畢竟他是過去兩季年度第六人得主，如果新球季打太多先發，造成他替補出發場次不夠的話，路威廉斯幾乎等於無緣爭取年度第六人3連霸。

瑞弗斯同時透露了他在新球季預計使用里歐納德的方式，「我們會嘗試讓里歐納德更多投入進攻，這樣勢必會讓對方防守忙於應付，接著安排一名擅長擋切戰術的球員，讓他在禁區中路支援里歐納德，我們不會把事情搞得太複雜。」

(中時電子報)