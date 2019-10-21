韓國自製戰機KF-X

在10月15－20日舉行的首爾航太與防務展（Aerospace and Defense Exhibition，ADEX）中，韓國自製戰機KF-X的實體模型首度亮相。這款4.5代戰機已進入開發原型階段，韓國將為專案投入74億美元（2,300億台幣），預定在2026年以前，發展出能與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最新型F-16戰機匹敵的先進雙引擎戰機。

據《澎湃新聞》20日的分析指出，其實早在今年6月，韓國官方就公佈了KF-X的初步設計圖。如今從實體模型的外形來看，它宛如F-22和F-35的「混血兒」，韓國受限於現有的技術實力，將採分步走的戰略，逐步完善戰機性能。

韓國的KF-X隱形戰機計畫由來已久，早在2008年，首爾就想研發一款具備隱形能力的雙發多用途戰機，並在2023年形成戰力。不過，受到技術基礎和研製經驗限制，發展相當緩慢。先前在瑞典薩博（Saab）公司的協助下，韓國提出了4個五代機概念方案。其中KFX-C100方案採用傳統佈局，類似縮小版的F-22；KFX-C200方案採用鴨式佈局，從鴨翼和巨大的三角翼來看，酷似米格1.44。

而KFX-GSC方案則採用菱形機翼加側傾的V尾佈局，沒有傳統的平尾，類似於YF-23。至於KFX-G5S則採用無尾佈局，機翼類似F-16XL的箭形翼。韓國的這4款五代機概念方案幾乎涵蓋了當時所有主流戰機的設計佈局。

分析指出，後來韓國放棄了自身沒有任何技術基礎的KFX-C200，KFX-GSC與KFX-G5S三套方案，重點優化和細化KFX-C100方案，先後發展了102和103方案，而後者就是2013年在首爾航展亮相的KFX-C103方案。在雙發的102和103方案基礎上，韓國航太工業（KAI）取消內埋彈艙設計，採用外置武器設計，發展出了單發的501方案，而名為KFX-C501的方案也在2013年的首爾航展上公開。

早期的KFX-C100為傳統佈局，而KFX-C200方案採鴨式佈局。至於KFX-C103外形則類似F-22，採用雙發、雙垂尾佈局，以及後掠角較小的梯形翼。當時的模型就展示了外掛近距空對空飛彈，吊艙與制導炸彈等裝備。而KFX-501方案則採單發、單垂尾、掛載副油箱，吊艙與空/地武器。兩者的氣動佈局大致相似，不同之處在與單發單垂尾與雙發雙垂尾。當然，它們的起飛重量也有所不同。

2016年1月，韓國正式啟動本土戰機發展計畫，並早在今年6月29日就公開了KF-X戰機的初步設計圖，外形大致和這次航展上亮相的模型相同。最新方案是以早期103方案為基礎，進一步反覆運算細化的結果。分析認為，相關設計中規中矩，旨在降低研製風險，加快開發進度。這是一種傳統佈局方案，它的外形類似縮小後的F-22與F-35混血。

該機採用加萊特式進氣道、雙發動機、雙外傾垂尾，垂尾後緣略有前掠，而這些都是F-22的特徵，至於它的機翼和座艙則比較像F-35。KF-X的梯形翼前緣後掠角雖介於35度的F-35，以及42度的F-22之間，但比較接近F-35的機翼。

此外，分析認為，從體型上看，它也更接近F-35。KF-X機長16.9米、翼展11.2米、機高4.7米、最大起飛重量25.6噸，而最大載彈量為7.7噸。至於它的最大航程為2,900公里，最大時速為2,200公里。對照下， F-35A機長15.7米、機高4.38米、翼展10.7米、翼面積42.7平方米、垂直尾翼高6.86米，空重13.29噸，而最大起飛重量約為32噸。從外形尺寸上看，要比F-35稍大一圈。但是最大起飛重量卻輕了5噸多，總體來看，它和F-35同屬一個級別，不排除未來可能進一步增重。

(中時電子報)