明星出入機場被大批熱情粉絲包圍接機乃稀鬆平常之事，但發生明顯超越碰撞、推擠之外的肢體衝突，就不是小事了，日前女星Angelababy現身機場，有名女粉絲疑似擋到另一名男粉絲的鏡頭，兩人起了衝突，女粉絲當場被掐脖子鎖喉，畫面怵目驚心，在網路上引發熱議。

Angelababy被接機卻引發暴力事件，某女粉絲在過程中疑似因擋到身旁男子的拍攝鏡頭，兩人因此發生口角，之後越演越烈，男子氣到打掉女方的手機，還掐住她脖子並將之壓在手扶梯扶手上，現場保全注意到這情況後，隨即制止並拉開男方，Baby也察覺不對，幫忙勸阻，並親自走到女粉絲身旁安撫，被讚暖心。

事後這位男粉絲出來面對，在微博發文表示當天機場有多組藝人返國，他跟其他Baby粉絲及代拍都認識，彼此長久以來沒有發生過爭執，而這名當事人女子其實是藝人李一桐的粉絲，然過程中因混在Baby粉絲群中，而導致他撞到了女方，對方因此立刻對他展開人身攻擊，男粉絲承認沒能控制好脾氣，一時失控而對對方做出鎖喉動作，之後在Baby的助理調解下，男粉絲跟女方道歉，也為傷害到對方以及造成大眾觀感不佳，公開道歉，然這番話沒得到太多諒解，直呼男生打女生就是不對，甚至質疑他的道歉文只是要引起關注罷了。

(中時電子報)