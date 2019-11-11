法新導演首闖歐洲電影獎《悲慘世界》提名最佳影片第32屆歐洲電影獎（European Film Awards）9日公布入圍名單，阿莫多瓦、羅曼波蘭斯基等老將勢均力敵，新作各獲4項提名平分秋色。據歐洲媒體CINEUROPA報導指出，提名片單「最大驚喜」是以法國新生代導演拉德利（Ladj Ly）的首部電影《悲慘世界》，直接晉級最佳影片及最佳劇本兩項大獎提名，將與前輩們一同競逐大獎。

《悲慘世界》是法國新導演拉德利的第一部電影，片名取自法國文豪雨果著作之名，劇情卻取材14年前發生在巴黎近郊城市蒙費梅伊市的真實暴動事件。當時有2名北非裔男孩為躲避警察緝捕而遭到電死，引起巴黎民眾抗議怒火，爆發多場暴動及焚車事件，時間長達三週、難以停歇，時任總統席哈克為平息暴動，最後不得不宣佈全國進入緊急狀態。

《悲慘世界》雖暴力震撼卻充滿人道關懷，自今年坎城首映便大獲好評，不僅吸引前法國第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）到場觀影，金棕櫚獎得主美國導演麥可摩爾也盛讚該片是「黑暗時代的良心之作」。該片日前也剛獲歐洲電影獎的「歐洲發現」費比西獎提名，並將代表法國問鼎2020年奧斯卡最佳國際影片獎。第32屆歐洲電影獎將於12月7日於德國柏林揭曉。

(中時 )