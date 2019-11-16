「時尚教主」藍心湄今（16日）迎接54歲生日。（圖／本報系資料照片／粘耿豪攝）

「時尚教主」藍心湄今（16日）迎接54歲生日，藍心湄今年選到泰國與陳美鳳、曹西平等好友慶祝，身為壽星的藍心湄也不忘放送福利，稍早在臉書曬出比基尼辣照，保養有術的她，S身材曲線全都露。

照片中，藍心湄身穿黑色比基尼和小褲褲，解放傲人上圍和小蠻腰，藍心湄更大方抬起美腿，儘管她發文自嘲「一直在憋氣ㄟ我」，不過藍心湄S身材曲線依舊超養眼，同時，發文也湧入朱海君、潘映竹、柳燕等好友留言祝她生日快樂。

(中時電子報)