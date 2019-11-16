「時尚教主」藍心湄今（16日）迎接54歲生日，藍心湄今年選到泰國與陳美鳳、曹西平等好友慶祝，身為壽星的藍心湄也不忘放送福利，稍早在臉書曬出比基尼辣照，保養有術的她，S身材曲線全都露。
照片中，藍心湄身穿黑色比基尼和小褲褲，解放傲人上圍和小蠻腰，藍心湄更大方抬起美腿，儘管她發文自嘲「一直在憋氣ㄟ我」，不過藍心湄S身材曲線依舊超養眼，同時，發文也湧入朱海君、潘映竹、柳燕等好友留言祝她生日快樂。
(中時電子報)
#藍心湄
「時尚教主」藍心湄今（16日）迎接54歲生日，藍心湄今年選到泰國與陳美鳳、曹西平等好友慶祝，身為壽星的藍心湄也不忘放送福利，稍早在臉書曬出比基尼辣照，保養有術的她，S身材曲線全都露。
照片中，藍心湄身穿黑色比基尼和小褲褲，解放傲人上圍和小蠻腰，藍心湄更大方抬起美腿，儘管她發文自嘲「一直在憋氣ㄟ我」，不過藍心湄S身材曲線依舊超養眼，同時，發文也湧入朱海君、潘映竹、柳燕等好友留言祝她生日快樂。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。