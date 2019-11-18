小S和老公許雅鈞17日到台南出席好友林志玲婚禮，不僅和蔡康永重現《康熙來了》經典橋段，還在Party上和AKIRA共舞，讓現場嗨翻，今(18日)上午她也在社群發文，祝志玲永遠幸福，下句卻補說「演藝圈不是很重要的！」網友看了全笑翻。

小S曬出和林志玲合照，只見她躺在對方懷裡，還搞怪抱住她吐舌，看得出兩人的好感情，而她也送上祝福，「祝志玲，要永遠幸福喔！好好跟先生享受2人世界」，但下句立馬補說「演藝圈不是很重要的」，笑翻網友，不少人都說她這是要林志玲早點退休，別再跟她爭圈中女神地位嗎？「最後一句才是S最想說的」、「哈哈哈果然是S姐才有的互動」、「言下之意是演藝圈有小S撐著就可以了」。

不過也有其他人認為，她是鼓勵林志玲暫時放下工作，好好備孕，讚她是真朋友，「就是故意要睡在胸上，果然只有小S和志玲姐姐才是真愛」、「2位女神都好美」、「我看出你們的好交情了」。

(中時電子報)