為了徹底封殺大陸電信巨擘華為，美國一再呼籲歐盟等國勿用華為設備，並警告一旦採用將重新考慮美國與其之間的情報分享機制，但歐洲多國仍不為所動。不過，外傳歐盟成員國將簽署的5G聯合聲明，其中指出歐盟國家5G建設將要求須符合歐盟核心價值觀，並且有需要使供應商多樣化，若屬實恐讓華為等陸廠商排除在歐盟之外。

據美財經媒體報導，在下個月各國部長即將簽署的歐盟5G聯合聲明草案中指出，5G基礎建設的關鍵部分將只從可信賴的一方採購，且5G建設應基於人權、基本自由、法治、隱私保護、個人資料和智慧財產權等歐盟核心價值觀。這份草案同時強調，有必要使供應商多樣化，以避免或限制對單一供應商的嚴重依賴。

而在10月公佈的歐盟5G安全風險準備報告中提到，個別供應商由於依賴於非歐盟國家供應上，不僅讓歐盟網路受到攻擊的管道也增加，受其干涉的可能性上升，畢竟他們有能力與意圖攻擊歐盟成員國網路。報導指出，歐盟5G聯合聲明草案已確立其立場，為了防範駭客或敵對國控制電信網路等一切事務，歐盟不願意依賴非民主政府體系國家的供應商。

不過，目前許多歐洲國家政府內部仍在辯論是否全面排除華為產品，或採其他可延遲5G網路風險的公司，部分國家決定準許有限使用華為設備，如先前外傳英國已同意允許華為參與5G項目的非核心部分，而德國聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）日前公佈的5G網路安全指導方案中，規定網路零組件的供應商與製造商必須通過各種證明程式以驗證其可信度，但並未明確禁止華為。

據《美國之音》報導，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）科技政策部門主管萊維斯（James Andrew Lewis）歐洲在5G問題上陷入兩難，雖然瞭解華為有其安全風險，但也不願意得罪大陸這個主要貿易夥伴。他表示，再不冒犯大陸的情況下，歐洲正尋找盡量減少華為的方式，以減少華為可能的資安風險。

此外，雖然《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）5月曾指出歐盟在5G上要自己的路，但萊維斯認為有關5G的討論實際上是關於歐盟對大陸的態度，並引述一名歐盟官員的話指出，歐洲和美國走的是同一條道路，只是比美國晚了幾年。

(中時電子報)