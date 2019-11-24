TPP GIRLS（民眾黨女孩）到場大秀辣舞。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會，邀請到民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安站台，當蔡和高高喊「政黨票支持民眾黨」時，台下一邊一國行動黨支持者臉色鐵青。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會，邀請到民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安站台，當主持人喊「蔡壁如」時，台下一邊一國行動黨支持者有的噓「落選」，有的喊「凍蒜」。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺（中）24日上午在服務處成立競總大會，邀請到其他一邊一國行動黨立委參選人等站台。（張穎齊攝）

一邊一國行動黨北市第一選區（士林、北投）立委參選人李婉鈺24日上午在服務處成立競總大會，李邀請到民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安與多名一邊一國立委參選人站台，豈料當主持人在喊「我們是不是一起支持3個美女進軍立法院？」，並喊「蔡壁如」時，台下一邊一國行動黨支持者大噓「落選」，場面十分不協調與尷尬。

李婉鈺、蔡壁如、高虹安三姝和一邊一國立委參選人等，一同在台上拿著鏟子，要打破象徵藍綠的木房子，但當蔡壁如、高虹安姍姍來遲要致詞時，蔡先說「我們2個要講什麼呢？」

高見狀趕緊緩頰說，她有研究李婉鈺的政見，是建築專業，她來是代表鴻海創辦人郭台銘辦公室喊聲加油，另外也是以民眾黨不分區身分，希望大家區域立委投李婉鈺，政黨票投民眾黨。蔡壁如也說「政黨票支持誰？民眾黨！」台下卻一片靜默。

蔡壁如說，希望大家支持她們3個美女一起進軍立法院。主持人複誦「我們是不是一起支持3個美女進軍立法院？蔡壁如！」台下一邊一國支持者臉色凝重，有人喊「凍蒜！」卻也有人喊「落選！」直到主持人說「李婉鈺！」支持者才一致激喊「凍蒜！」

李婉鈺表示，她希望在這選區整合第三勢力，不管是民眾黨、郭家軍、親民黨、國會政黨聯盟、一邊一國，都有派人來參加祝福，而她加入一邊一國黨，是因為她長期以來都滿支持前總統陳水扁，如今阿扁落難，她要義氣相挺，阿扁也希望她發揮所長、進軍國會。

至於為何不加入民眾黨？李說，是緣分問題，之前民眾黨的所有氛圍中，柯主席身邊的人給柯的訊息是，不知道她在地方政績是什麼，還有之前喝酒的負面新聞，「但我現在也沒喝酒，也喝不到酒」，而民眾黨發現需要戰將時，知道她在新北堤的市政建設都有一一完成，所以才合作。是否希望柯也來站台？李說「目標一致都歡迎！」

針對政黨票到底要投民眾黨還是一邊一國黨？李婉鈺說，大家各自心中都有屬性選擇，認定哪個黨就支持，但士林北投要唯一支持李婉鈺，我們都不希望藍綠惡鬥導致國會空轉，現在她一站出來就是三分天下，有2個黨加持更是如虎添翼，她勢在必得。

對於郭台銘在這區是否支持李婉鈺？高虹安則說，因為郭辦跟壁如姐都剛好收到邀請，郭辦在這沒提名候選人，但看了李的政見，有部分認同，可以幫李家持打氣，「但不代表郭台銘有支持。」

(中時 )