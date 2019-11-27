男星高以翔今（27）日凌晨在錄製大陸節目《追我吧》期間突然昏倒，送醫後不幸逝世，猝逝消息震驚華人演藝圈，由於高以翔母親是馬來西亞人，還曾榮獲「檳城小姐」殊榮，大馬華人世界對他並不陌生，馬來西亞華文媒體更大篇幅報導，直指他是「半個馬來西亞人」。

男星高以翔21日赴馬來西亞參加Castiglion del Bosco舉辦的慈善晚宴活動畫面。

35歲男星高以翔錄製綜藝節目期間不幸猝逝身亡，馬來西亞華文媒體大篇幅報導，包括《中國報》、《光明日報》、《星洲網》、《東方日報》等都在頭版大肆報導，其中《星洲網》首頁最醒目的位置更連放5則相關新聞，顯示高以翔在大馬華人世界頗具人氣。

《中國報》報導，高以翔母親是馬來西亞人，曾榮獲「檳城小姐」殊榮，因此高以翔可以算是「半個馬來西亞人」，在檳城也還有親戚。文章指出，10年前高以翔為了偶像劇「公主小妹」到吉隆坡宣傳時，住在檳城的表哥、表妹特地到場支持，隔天高以翔還返鄉探望舅舅、阿姨；2014年農曆新年，高以翔也曾隨父母、哥哥回檳城過年。

報導說，高以翔對馬來西亞有深刻印象，由於母親是檳城人，因此每次到馬來西亞，感覺就像回到另一個家，他曾表示，小時候曾在馬來西亞住過數月，學校放假期間也會隨母親返鄉渡假。

此外，高以翔過去也曾多次受品牌邀請到大馬參加活動，21日才赴當地參加Castiglion del Bosco舉辦的慈善晚宴活動，為世界各地弱勢兒童募款。

高以翔猝逝消息頗受大馬華人讀者關注，登上多家華文媒體最熱新聞第一名。

(中時電子報)