美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）昨（26）日赴東岸巴爾的摩郡馬里蘭大學（University of Maryland）演講時，罕見遭台下學生噓爆，原因很可能是因為美國總統川普先前的一番話，當時他描述巴爾的摩「噁心且老鼠橫行」，是「全美最糟」選區。

美國第一夫人梅蘭妮亞26日赴東岸巴爾的摩郡馬里蘭大學演講時，罕見遭台下學生噓爆，原因很可能是因為美國總統川普先前的一番話，當時他描述巴爾的摩「噁心且老鼠橫行」，是「全美最糟」選區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國第一夫人梅蘭妮亞昨日到馬里蘭大學發表有關毒品成癮危險性的演講時，才出場就遭遇台下中學生、高中生噓聲連連，據CNN記者描述，噓聲維持了一分鐘左右，當她開始演講後，台下噪音仍不絕於耳，甚至蓋過她的麥克風音量。

遭遇不友善回應，梅蘭妮亞似乎不為所動，仍繼續演說，呼籲深陷毒品深淵的學生勇敢向旁人求救。演說結束當她準備離場時，再度遭遇學生大聲狂噓，中間也夾雜加油、喝采聲。

針對台下學生狂噓，梅蘭妮亞回應，「我們居住在民主社會，每個人有權利發表意見」，她重申，將持續致力於教育孩童遠離毒品。

外媒指出，美國政治原就尖銳，但多半不會牽連到第一夫人，這是梅蘭妮亞首次在自己的單獨活動中遭遇噓聲對待。

值得注意的是，川普與巴爾的摩關係緊張，今年7月，他因為邊界移民問題槓上已故非裔聯邦眾議員康明茲（Elijah Cummings），在推特抨擊他是「野蠻惡霸」，還稱對方所屬的巴爾的摩選區「全美最糟」、「噁心」、「老鼠橫行」，「沒有人想住在那裡」，此番話立刻激怒巴爾的摩市民，當地出身的CNN主播布萊克維爾（Victor Blackwell）甚至在播報時氣到哭出來。

其實這並非第一次梅蘭妮亞被川普拖累，11月初她拜訪波士頓醫學中心（Boston Medical Center）時，醫院外也圍繞著手持標語、反覆呼口號的抗議人士，他們在反對川普的移民政策。

(中時電子報)