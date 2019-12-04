今天各地回溫，午後開始雨越晚越明顯，明日、周五(5、6日)厚實雲層籠罩全台，北台灣、山區降雨量大增。氣象專家吳德榮指出，周五另一波冷空氣南下，且強度不輸前一波的大陸冷氣團，最冷時間落在周六晚上到周日清晨，屆時氣溫會降得很低，有機會符合「大陸冷氣團」14度以下的定義，空曠平地因輻射冷卻加成會更冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，最新歐洲模式模擬顯示，周五另一波強冷空氣南下、氣溫再降，全台天氣濕冷，到周六濕冷會轉為乾冷。周六晚上到周日清晨，氣溫降至最低，可能低於14度以下，達到大陸冷氣團標準。空曠平地因輻射冷卻加成，氣溫會降得很低。這波冷空氣要等到周日白天到下周二(12/9)才逐漸減弱、氣溫回升。

吳德榮提醒，目前輕颱「北冕」已進入南海，遇上強垂直風切，減弱的同時又將北冕颱風的水氣往台灣送，導致各地雲量漸增、雲層也漸增厚，雨勢會愈晚愈明顯，北部、東北部會有大雨或豪雨發生，連冬季很少降雨的中南部平地、也有明顯降雨。

中視新聞

(中時電子報)