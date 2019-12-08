國民黨立委陳玉珍前天赴外交部抗議時手遭夾傷，並因推擠身體不適送台大急診，事後遭抨擊陳只是手受傷，為何送到重症觀察區，質疑有特權，但熟悉院內急診運作的台大醫師表示，只要是政治人物、不分藍綠，到台大急診都會送重症觀察區，因考量來探病的人多，重症觀察區有獨立空間，較不會影響到其他急診病患。

陳玉珍因手夾傷被送到台大急診室重症觀察區進行診療，引發爭議，熟悉院內運作的台大醫師表示，政治人物到台大急診，尤其是剛好有新聞事件發生，只要重症觀察區沒人使用，一律送重症觀察區，這無關有無特權或病情嚴重與否，單純是考量來探病的人多，重症觀察區有獨立空間，較不會打擾到其他急診病患。

台大醫師說，藍、綠政治人物都比照此一模式，誰也不用說誰，因為政治人物進了急診室，有時連總統、副總統、院長都來，人多到擠都擠不下，難道要放在急診通道上，製造混亂嗎。

台大醫師表示，立法院常打架，之前也是動不動就送台大急診，探病的人加上媒體，現場說有多亂就有多亂，當然不能和一般急診病患待在同一個空間裡；《中時電子報》記者再問，若重症觀察區有病患，政治人物又該去哪，該名醫師笑說，真沒空間就改去大廳，藍綠都一樣。

(中時電子報)