日媽媽藝人藤本美貴與諧星老公庄司智春婚後兩度生育，現正懷第三胎，仍穩追時代腳步，兩個月前挺肚開設Youtube頻道「ハロー！ミキティ」。她心直口快、增添節目不少可看度，成為目前最被討論的媽媽藝人網紅。

藤本美貴以偶像歌手身分風靡日本多年。（豐華唱片提供）

20日節目中，藤本美貴出現在台灣民眾也熟知的名嬰兒用品店，準備為她肚中的老三添購用品；她已非新手媽媽，見到實用新產品仍連連發出驚嘆聲。她首先看中可攜式餵奶組，鋁箔包裝的牛奶加上可插於鋁箔包的奶嘴，大大省去攜帶奶粉與熱水的麻煩，她毫不猶豫買下。

接著她來到嬰兒車區，自爆生老大老二時覺得沒必要而沒用嬰兒車，她笑說：「身邊的媽媽友都勸我，嬰兒車總得買吧！」她重視車體重量與遮陽蓋拆卸方便，最後當場傳訊息讓老公來選顏色。她也買了操作方便輕巧的揹帶；唯一讓她猶豫沒下手的，是可同時擠兩邊母乳的擠乳器。

夫妻相處「勤溝通、常感謝」

她在Youtube頻道多分享媽媽經，提及夫妻相處，她認為「要充足溝通、常表達感謝。」她欣慰老公成熟明理，「以前會為關燈這種小事大吵，後來老公說『誰都有忘記的時候，別為這爭吵吧！』」

（藤本美貴Youtube頻道截圖）

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旦那さんとの妊婦健診は 少しテンション上がる♡笑 #妊婦 #健診 #旦那同伴

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她的Youtube頻道連台灣歌迷也關注，熟知日本偶像的網路名人波利井台日生放送就大贊藤本美貴頻道「經營用心，呈現與以往不同一面，不論原本認不認識她都值得一看。」

她快言快語，對習慣壓抑的日本觀眾來說恰好是個出口，提及是否懷念舞台掌聲，她率性坦言：「當然懷念，但要現在的我登台太吃力了吧！」

(中時 )