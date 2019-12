日媽媽藝人藤本美貴與諧星老公庄司智春婚後兩度生育,現正懷第三胎,仍穩追時代腳步,兩個月前挺肚開設Youtube頻道「ハロー!ミキティ」。她心直口快、增添節目不少可看度,成為目前最被討論的媽媽藝人網紅。

藤本美貴以偶像歌手身分風靡日本多年。(豐華唱片提供)

20日節目中,藤本美貴出現在台灣民眾也熟知的名嬰兒用品店,準備為她肚中的老三添購用品;她已非新手媽媽,見到實用新產品仍連連發出驚嘆聲。她首先看中可攜式餵奶組,鋁箔包裝的牛奶加上可插於鋁箔包的奶嘴,大大省去攜帶奶粉與熱水的麻煩,她毫不猶豫買下。

接著她來到嬰兒車區,自爆生老大老二時覺得沒必要而沒用嬰兒車,她笑說:「身邊的媽媽友都勸我,嬰兒車總得買吧!」她重視車體重量與遮陽蓋拆卸方便,最後當場傳訊息讓老公來選顏色。她也買了操作方便輕巧的揹帶;唯一讓她猶豫沒下手的,是可同時擠兩邊母乳的擠乳器。

夫妻相處「勤溝通、常感謝」

她在Youtube頻道多分享媽媽經,提及夫妻相處,她認為「要充足溝通、常表達感謝。」她欣慰老公成熟明理,「以前會為關燈這種小事大吵,後來老公說『誰都有忘記的時候,別為這爭吵吧!』」

(藤本美貴Youtube頻道截圖)

View this post on Instagram

旦那さんとの妊婦健診は 少しテンション上がる♡笑 #妊婦 #健診 #旦那同伴

A post shared by mikittyfujimoto (@mikittyfujimoto) on Oct 30, 2019 at 8:04am PDT

她的Youtube頻道連台灣歌迷也關注,熟知日本偶像的網路名人波利井台日生放送就大贊藤本美貴頻道「經營用心,呈現與以往不同一面,不論原本認不認識她都值得一看。」

她快言快語,對習慣壓抑的日本觀眾來說恰好是個出口,提及是否懷念舞台掌聲,她率性坦言:「當然懷念,但要現在的我登台太吃力了吧!」

(中時 )