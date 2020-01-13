你習慣用哪裡呼吸？每個人的呼吸方式不同，但醫師表示，不一定完全正確，錯誤的呼吸方式，會導致身體逐漸缺氧，而出現「慢性缺氧症候群」，不但會越來越疲累，造成身體病痛，甚至可能減短壽命。

《常春月刊》報導，台灣整合口腔矯正醫學會理事長趙哲暘指出，人體是由數十億個細胞組成，每個細胞都需要足夠的氧氣，一旦呼吸效率變差，對於健康會產生很大影響，尤其下列2種錯誤的呼吸方式最常見，長期下來恐造成肌肉痠痛、僵硬等一大堆病痛。

1、用嘴巴呼吸

肥胖、容易打鼾，或體弱、咽喉下垂的人，大多會用嘴巴呼吸，此外，咀嚼功能不正常，或臉部較狹窄的人，連帶也會影響鼻腔道狹窄、不容易呼吸，這時自然會習慣用嘴巴呼吸。

2、用肚子呼吸

包括肥胖、姿勢不良的人，最容易用肚子呼吸，例如彎腰駝背時，肺部不容易正常起伏，當橫隔膜鬆弛時，肺部不容易吸到空氣，以致於被迫用肚子來呼吸。

趙哲暘表示，已有學術研究指出，以口呼吸可能是腺樣體肥大的原因，導致後鼻腔堵塞，引發鼻竇炎、中耳炎或氣管炎。而且當鼻子功能不良時，會加重鼻塞與鼻過敏症狀，也可能造成暴牙或戽斗；此外，用口呼吸容易口乾舌燥，當口腔內酸鹼值降低，就更容易出現牙周病與或蛀牙問題。

根據目前醫學研究證實，習慣用嘴巴及用肚子呼吸的睡眠呼吸中止症病人，較一般人罹患心臟病、高血壓、糖尿病及肺炎的風險多了2～3倍；發生中風、癌症的機率多2～5倍；增加攝護腺肥大的風險也提高2～6倍，整體壽命更可能少活20年。

趙哲暘強調，正確的呼吸方式其實很簡單，首先上半身挺直，頭部擺正，想像跑步時腹部緊實、屁股夾緊的感覺，當腹內壓提高、橫膈膜下降，肺部活動空間就會變大，以獲得最大的呼吸效率。

(中時電子報)