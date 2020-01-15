新北市教育局、文同文教基金會為提供汐止白雲國小孩童更優質的遊樂環境，合作斥資284萬元，在校內增設採高度3米的大坡面磨石子溜滑梯、攀爬牆、攀爬網、礫石遊戲區等飛機造型特色遊具。白雲國小校長洪國維表示，遊戲場除了給予小朋友遊樂場所，還特別設計成上下2層，讓孩子在玩樂同時，也能滿足大小肌肉發展。

洪國維說，教育局與學校討論後，決定將空軍捐贈在校內的F-5E戰機作為設計主元素，將機鼻變身為溜滑梯，機身設計成瞭望平台、機翼作攀爬牆、並在機腹下規畫一個涵洞，供孩童在裡頭遊戲。

洪國維說，因考量汐止多雨的天氣狀況，在遊戲設施材質的選擇特別以耐侯性材質為主，鋪面使用大面積天然礫石、色調則設計成大地色，並分為上下兩層，讓孩子遊樂同時，也能訓練肌肉的發展。

白雲國小學生陳宣凌開心表示，自學校增設飛機遊戲場後，她每天下課都帶著同學到遊樂場報到：且除了飛機遊戲場，校內還有全國唯一的遊園小火車，整個校園宛如一座遊樂園

白雲國小洪國維表示，飛機遊戲場是由新北市教育局補助260萬、文同文教基金會捐贈24萬合力興建，面積約121坪，且還特意保留後續擴充的空間，未來希望能再新增吊橋、小塔台、蛇籠等設施，歡迎民眾假日帶小朋友到白雲國小遊玩。

(中時 )