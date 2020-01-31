根據大陸最新統計，2019年新生兒名字使用頻率最高的10字依序是梓、子、宇、澤、涵、晨、佳、一、欣、雨等；另外與2018年相比，錦、瑤、煜、安等字新晉成為新生兒命名首選。男寶寶命名前3名是浩宇、浩然、宇軒；女寶寶是一諾、依諾、欣怡。

大陸2019年已登記戶籍的新生兒共1179萬人，其中男寶寶最常使用的10個名字依序是：浩宇、浩然、宇軒、宇航、銘澤、子墨、梓豪、子睿、子軒、梓睿與2018年相比，銘澤、子墨、子睿、梓睿進入前10。

女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為：一諾、依諾、欣怡、梓涵、詩涵、欣妍、雨桐、佳怡、佳琪、梓萱。與2018年相比，佳琪進入前10。

大陸網友表示，新生兒的命名趨勢充滿了風花雪月的濃濃古風，言情小說和偶像劇做出了傑出貢獻，現在的梓涵、一諾、浩宇、欣怡、浩然、詩涵幾乎相當於以前的張三、李四、王二；不過肯定的是，「30年前路上叫聲『張偉』就有好幾個人回頭」的時代已經一去不復返。

另外廣東省佛山市日前也發布了2019年新生兒熱門命名，女寶寶叫梓晴的已經連4年居冠，男寶寶命名冠軍從2015年起連3年梓軒、2018年梓洋到2019年梓睿，對「梓」字已經到了癡迷的程度。

一位培訓機構老師說，對孩子名字太像感到頭痛，叫一聲子萱 結果子軒、梓軒、紫萱同時回頭；還有民眾說，他們縣市辦中學聯考，因為同名的人太多，名字後面都要加個123來區分。

有網友說，「梓字已經同偉字一個級別了」、「人類的本質就是複讀機」；還有網友表示，很不情願給兒子取名梓，但是去算命的結果，五行缺木，能選的沒幾個字，只好用了；也有網友認為，和建國、建軍、紅梅、翠蘭一樣，這些新生兒名字也會成為一個時代的標誌。

(旺報 )