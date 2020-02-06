武漢肺炎疫情爆發後，各地醫療物資緊缺，近日還發生地方政府攔路打刧搶外地省份口罩事件。2批分別由重慶市與湖北黃石市向雲南廠商緊急採購的口罩，在運經大理市時遭當地官方以「檢查」為名予以攔截後徵用，事後貨主發文向大理討要未果。

《中央社》引述大陸網友微博爆料的公文顯示，疫情重災區湖北省黃石市4日發函給大理，要求放行該市向雲南廠商採購的口罩。而重慶市向雲南廠商採購的口罩則於2日被被大理市政府以一份「應急處置徵用通知書」徵用所有口罩。

據《經濟觀察網》報導，這份應急處置徵用通知書稱，由於當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢嚴峻，大理市已處於重大突發公共衛生事件1級回應狀態。全市疫情防控物資極度緊缺，為切實加強疫情防控工作，根據有關法規，決定對雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩，依法實施緊急徵用。

為此重慶疫情防控小組3日發函給大理市衛生健康局，該批物資係重慶肺炎疫情防控領導小組指定採購，屬疫情防控緊急物資，要求予以放行。大理衛生健康局人員5日證實確有此事，並表示這批物資已經被應急徵用，並已經由防疫工作組發放出去，已無法追回，請重慶自行與賣家協調。

(中時電子報)