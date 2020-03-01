賣場驚見直播「A片」！男女人群中上演活春宮 15:392020/03/01 中時電子報 張國欽 、 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 畫面中一名男子與一皮膚白晰穿連身裙女子，在賣場裡公然愛愛。(翻攝自推特) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大賣場人潮眾多，泰國卻有一對男女不顧人來人往，竟在裡面上演活春宮，還拍照，瞬間讓大賣場變成A片場景，照片在網路上瘋傳。 泰國一家媒體日前在臉書粉絲頁公開一組照片1對男女在賣場公然愛愛，還拍下了一系列交合性愛照片。 畫面中可見，男子與穿連身裙皮膚白晰女子，在商場清潔用品專區盡情做愛，且故意把性器官拍得十分明顯，更扯的是，部分照片背景還有其他客人在場，引起網友痛批。 (中時電子報) #賣場 #活春宮 #大賣場 #泰國 #照片 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴口罩才能入場 這賣場防疫滴水不漏 16:192020/02/26 生活 路人驚見「嫩妹浮河中」急報警…被救起爆哭：想自殺但太會游泳 21:252020/02/26 國際 星空聯盟與泰國微笑航空簽約 正式成為轉機合作夥伴 15:422020/02/27 財經 《產業》泰國微笑航空加入星空聯盟「轉機合作夥伴」 15:572020/02/27 財經 1917年四川照片曝光 百年前人民錢包吸睛 21:232020/02/27 搜奇 美律、立訊合資 越南設廠產耳機 04:092020/02/28 產業．科技 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 09:522020/02/29 社會 國人入境泰國隔離14天？ 外交部駁假訊息 11:522020/02/29 政治 網傳台灣人赴泰隔離14天 駐泰處澄清無此事 16:542020/02/29 國際 美術館有露臺激戰 大賣場也上演活春宮 17:032020/02/29 社會 社會熱門新聞 連假最後一天 墾丁大灣沙灘驚見女屍 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 賣場驚見直播「A片」！男女人群中上演活春宮 - 萬象 暗夜開車上山訪友 林口男墜山谷亡 - 社會 女友醉後遭馬後砲硬上 他返回驚見「內褲脫到大腿」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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