大賣場人潮眾多，泰國卻有一對男女不顧人來人往，竟在裡面上演活春宮，還拍照，瞬間讓大賣場變成A片場景，照片在網路上瘋傳。

泰國一家媒體日前在臉書粉絲頁公開一組照片1對男女在賣場公然愛愛，還拍下了一系列交合性愛照片。

畫面中可見，男子與穿連身裙皮膚白晰女子，在商場清潔用品專區盡情做愛，且故意把性器官拍得十分明顯，更扯的是，部分照片背景還有其他客人在場，引起網友痛批。

(中時電子報)