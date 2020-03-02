韓國再增1死 累計22人亡 08:582020/03/02 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國今（2）日再新增1例死亡案例，累計境內共22人因新冠肺炎身亡。 (中時電子報) #韓國 #累計 #22 #再增 #1死 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防破口 陸對日韓旅客加強檢疫 04:102020/02/27 全球財經 自韓返台今起居家檢疫 韓人盛讚台防疫嚴密 14:422020/02/27 生活 伊朗新冠肺炎141起 死亡22例 科威特43起 16:222020/02/27 國際 2月交易 搶先看五大房仲 16:492020/02/27 風格 五大房仲2月交易搶先看 17:172020/02/27 財經 成都海關22條措施支持外企復工 04:092020/02/28 焦點新聞 分析師：三星電子若停工 恐威脅經濟 04:092020/02/29 全球財經 美1月通膨低於Fed目標 所得創11個月最大增幅 04:092020/02/29 全球財經 國道北返車潮14時湧現 這路段恐狂塞到22時 11:542020/02/29 生活 新冠疫情蔓延 全球「恐韓」 連大陸都嫌韓僑 18:162020/02/29 兩岸 國際熱門新聞 世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀 - 國際 地球有2號月亮 已運轉3年 - 國際 法國百人確診肺炎 羅浮宮閉館 - 國際 WHO報告：人人易受感染 新冠肺炎「14種症狀」：發燒第一名 - 國際 韓專家怒批WHO不可信！預估南韓3月確診數恐破萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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