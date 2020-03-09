近日大陸媒體出現大量以「感恩」為題的報導，要求民眾感恩黨中央、感恩政府，在新冠疫情仍極為嚴峻之際，這種陳腐的宣傳套路引發大陸不少民眾反彈。新冠疫情極受大陸民眾熱捧的《方方日記》也對此發表評論稱，疫情基本上獲得控制，當然應該感恩，但不要弄錯了感恩的對象。而感恩之際，還要繼續追究失職官員的責任。

受困於武漢封城的大陸作家方方在她廣受觀迎的《方方日記》中說，今天頻繁地出現在人們聊天中的一個詞，叫「感恩」。武漢的領導要求人民向黨和國家感恩。真是奇怪的思路。政府是人民的政府，它的存在是為人民服務的。政府公務員是人民的公僕，而不是相反。不明白領導們天天學習，怎麼學反了向？武大教授馮天瑜先生說：「在謝恩問題上，切勿顛倒人民與當權者的關係。」武漢乃至湖北，哪一屆領導人都會尊重馮先生，他所講的這番話，新來的領導，如有文化，應該會聽進去吧？

方方寫道：疫情到今天，基本得到控制，這真的是需要感恩的。但是，站出來的感恩者應該是政府。政府首先要向武漢幾千個死者家屬感恩，他們在親人枉遭橫禍，連送終和辦喪事機會都沒有的情況下，強忍悲痛，克制自己，幾乎無人吵鬧；政府要向躺在醫院裡苦苦與死神抗爭的五千多重症病人感恩，是他們的頑強堅持，讓死亡名單數字增長很慢；政府要向本地所有的醫護人員和外援的四萬多白衣天使感恩，是他們冒著危險，從死神手上奪回一個個生命；政府要向在封城期間，奔波在各條路上的建設者、勞動者和志願者們感恩，因為有了他們，這座城市才能正常運轉；政府最要感恩的是九百萬困守在家、足不出戶的武漢人民，沒有他們克服重重困難，努力配合，疫情控制根本就是一件不可能的事。事至如今，對於上述的奉獻者，對於武漢人民，用怎麼樣美好的詞彙去形容都不過分。政府，請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。

方方指出，現在，是最應該反思和追責的時候。一個理智的有良知的並能順應民意安撫民心的政府，在疫情向好的此時，急需做的一件事，即迅速成立追責小組，立即詳細複盤疫情始末，查明是誰誤了時間，是誰決定不將疫情真相告知民眾，是誰為了面子上的光鮮，欺上瞞下，是誰把人民的生死置於政治正確之後，是多少個人，多少雙手，導致了這場災難。誰的責任由誰來擔，儘快給人民一個交代。同時，政府還應敦促相關部門的官員，立即進行自查自究，誤導民眾的，導致傷亡的，先自行引咎辭職吧。是否有刑責，由法律過問。不過，以我的印象，中國大多官員少有反思自己的事，更不談引咎辭職。做個假設：如果真有十到二十個官員自行引咎辭職，說明這一代官員們，多少還有點良心。

方方最後說，「今天的傍晚，一個著名作家給我發了一個短信，他說了一句意味深長的話：『誰能想到次生災害會落到漢語上？』感恩這個美好的詞語，它的未來會滿身污穢嗎？而今天，它會成為敏感詞嗎？」

(中時電子報)