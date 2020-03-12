于正發文。（圖／翻攝自于正1978微博）

大陸知名製片于正過去曾製作《延禧攻略》、《皓鑭傳》，昨(11日)他發文爆料聽說一件極其誇張的事，有女星拍戲空檔在自己房間換衣，竟遭歹徒裝鏡頭偷拍，對方後來還到女星片場依此勒索要錢，于正對此不可置信，直說：「這種人被拉出去槍斃一萬次都不足惜」。

于正發文說：「今天聽到了一件駭人聽聞的事，氣得我渾身發抖。一個在拍戲的女演員在自己的房間裡被人偷拍了換衣服。然後這個人來到她拍戲的地方威脅和勒索她要錢。女演員當然很剛，她清清白白，也沒做錯什麼？憑什麼要承受這些？」

聽聞此事，于正又氣又急，說如果這件事發生在他周遭，粉身碎骨也要反擊對方，「個人生死榮辱事小，讓壞人得逞事大」，並呼籲所有女生租屋、住飯店一定要小心，「住進陌生的環境一定要拿探測器探測一下，現在科技發達，必須要學著保護好自己」。

最後于正說：「據說賓館的監控已經拍到這名戴口罩的年輕男性，我希望、也相信法律會給他答案，讓他為這次的行為付出代價！」網友回應：「這種人不用坐牢，建議就地正法」、「感謝于老師告知及提醒，希望劇組的女演員都平安無事」、「就喜歡你這種愛說實話又剛的人，得罪人咋了」、「這種人太無恥，太可怕了」。

(中時電子報)