隆港務警察總隊新碼頭中隊員警，昨(12日)晚間9時許執行基隆港南櫃場守望勤務時，發現大陸籍男性船員船偷偷下船欲步行出港區，員警立即逮捕並通知疾病管制署派員到現場進行檢疫，經檢疫雖無發燒、咳嗽等現象，該總隊為謹慎處理，依防疫作業流程穿戴相關防護裝備進行偵訊。該嫌坦承不諱，全案已依兩岸人民關係條例及商港法移請權責機關處置。

一名大陸船員在基隆港企圖偷偷下船進去區買茶葉，遭基隆港警當場查獲，並啟動高規格防疫偵查。(湯萱樂翻攝)

警方經調查，大陸籍高姓男子欲利用船舶靠港作業期間，想偷偷下船出港購買臺灣茶葉，甫下船即被警方攔下查獲。基隆港警現地戶外隔離偵詢，並報請臺灣基隆地方檢察署以數位視訊方式實施遠距複訊，經訊後將高嫌責付船務代理公司。偵辦期間，員警全程身著防護裝備在安全距離外實施偵詢，詢後對環境、物品、人員執行全面性的消毒工作。

基隆港務警察總隊強調，中央流行疫情指揮中心已有公告禁止中、港、澳船員及工作人員下船登岸入境，各船務代理應持續宣導配合政府相關防疫政策，如有違法將嚴查究責。

(中時電子報)