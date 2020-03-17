新冠肺炎全球蔓延之際，新北市中和區里長林綺芳仍率團前往西班牙及葡萄牙旅遊引發爭議，該團決定提前結束行程，並於17日下午搭機返台，她下機時面對媒體表示，「真的很抱歉！」

林綺芳及其他團員搭乘華航班機，從曼谷轉機回台，下機時所有人低調不發一語，在入境管制區內查驗健康聲明書，並留下個人資料後通關入境，由於他們從第三級旅遊警示國家返台，依規定必須居家檢疫14日，並且要在機場搭乘防疫車隊車輛回家，因此一行人入境後，隨即前往排班計程車候車處，排隊搭車離開機場。

對於出團旅遊引發議論，林綺芳首先向社會大眾鞠躬致歉，她說，該團在去年初原本有40多人報名，受疫情影響只剩10幾人，且行前經旅行社評估沒問題後才出團，面對外界質疑，她認為既然里民決定出發，身為里長當然要照顧他們，這是很兩難的決定。而14日在里斯本獲知，疾管署已將葡萄牙列為三級警告時，大家就決定要提前回國，對於社會各界的指責也表示歉意。

此外，對於這幾天家人及自己接到許多謾罵恐嚇的電話訊息，林綺芳哽咽地說，無法接受這樣的霸凌，尤其是家人被她牽連，她心中有萬分不捨。

最後，林綺芳也強調，自己出發前並不知道有居家檢疫補償金1萬4千元，她絕對不會如網路傳言所說「爽領」這筆錢，返國後將住在隔離旅館。

(中時 )