當模特兒是許多身材窈窕女子的夢想，不過得小心被色狼覬覦盯上吃了悶虧。中部地區一名懷有「麻豆」夢幻的正妹，在網路社群被一名不懷好意男子看中，騙稱他在找尋拍攝平面廣告模特兒，用三寸步爛之舌說得女子心而怦怦跳，在藉故要親自檢視身材，載往摩鐵吮乳激凸拍美照，被害人不甘受辱，報警將這名色狼繩之於法。

這名假藉「星探」的男子是從交友軟體認識PO了很多健美身材的女子，不禁垂涎三尺，於是盯上這名正妹下手，百般讚美女子相貌亮麗，身材又好，是不可多得的模特兒人選。

被告並自稱正在尋找網拍模特兒，倘若受害人同意面試，讓他檢視身材，過關即可獲得1千元，涉世未深的女子不疑有他，同意了他要求。

檢警調查，被告與受害女子見面後，卻是將正妹直接載往汽車旅館，要求無知女子在床上做出各種撩人性感姿勢，甚至要求脫光衣服，赤裸如A片般趴在床上翹高屁股。

被告先是拍幾張裝樣子，然後就露出猙獰面孔，伸手撫摸受害女子的屁股、胸部，又抱住親吻和吸吮乳房，稱說激凸乳頭才有「美感」，讓被害人嚇得不敢反抗，但是不甘受辱，回家跟家人說明經過，由媽媽陪同報警。

檢方庭訊時，色狼被告完全否認有做過這些事，稱說是在房間聊天，談拍攝平面模特兒的事，不過檢察官沒有採信他的說詞，還是依利用機會猥褻罪將他起訴。

(中時電子報)