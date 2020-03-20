台北市文化基金會前副執行長張益贍上任後，被民進黨台北市議員許淑華爆料，人事預算高達2億元，甚至質疑4億元計畫未經過公開招標。PTT網友就認為，前北農總經理吳音寧也沒幹什麼就被踢掉，兩人誰給外界觀感較差？
根據台北市議員許淑華爆料，她質疑張益贍不但領了幾百萬元薪資，還暴增82名員工及4億元的計畫是透過不同名目，拆包委託廠商，而未經過公開招標。
PTT網友發文表示，反觀可憐的吳音寧，也沒幹什麼就被踢掉，還被柯氏夫婦公開羞辱好幾次。
文章來源：PTT
(中時電子報)
台北市文化基金會前副執行長張益贍上任後，被民進黨台北市議員許淑華爆料，人事預算高達2億元，甚至質疑4億元計畫未經過公開招標。PTT網友就認為，前北農總經理吳音寧也沒幹什麼就被踢掉，兩人誰給外界觀感較差？
根據台北市議員許淑華爆料，她質疑張益贍不但領了幾百萬元薪資，還暴增82名員工及4億元的計畫是透過不同名目，拆包委託廠商，而未經過公開招標。
PTT網友發文表示，反觀可憐的吳音寧，也沒幹什麼就被踢掉，還被柯氏夫婦公開羞辱好幾次。
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