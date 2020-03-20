罷免高雄市長韓國瑜二階連署已破55萬，罷韓公投勢在必行。對此，國民黨高雄黨團也召開挺韓記者會，反制罷韓。但有媒體發現，這場挺韓記者會，高雄共66席議員，國民黨就占33席，竟只來9人，場面掉漆，也讓該媒體驚覺情況不妙！

對於罷韓團體已提交第二階段連署人名冊，高雄巿議會國民黨團18日召開記者會，提出3點呼籲，要支持者即起「停止討論投票與否、看見政績就宣傳、聽從黨部決策」，針對罷韓在一、二階段曾傳出的涉嫌違法事件，也希望中選會依法處理。

不過，港媒《中評網》卻發現，這場記者會原本預計10時開始，但竟延要10分鐘才開始。對此，藍營議員陳麗娜表示，是因為有很多議員在趕場，等等就會來了。但最終出席記者會只有9人，場面掉漆。有議員緩頰表示，民進黨開記者會也是只有幾個人而已。但《中評網》認為這情況很不妙。

(中時電子報)