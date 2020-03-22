義大利疫情失控，義大利總理孔蒂昨（21）日宣布，所有企業活動全部暫停至4月3日，僅超商、藥局等民生必需企業可持續營業。

與此同時，疫情最嚴峻的義大利北部倫巴底地區封鎖措施全面升級，軍隊進駐，室外活動一律禁止，就算是單獨進行的運動活動也不行。

(中時電子報)