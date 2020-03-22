義生產活動全面暫停 軍隊進駐義北 封鎖升級 08:022020/03/22 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利疫情失控，義大利總理孔蒂昨（21）日宣布，所有企業活動全部暫停至4月3日，僅超商、藥局等民生必需企業可持續營業。 與此同時，疫情最嚴峻的義大利北部倫巴底地區封鎖措施全面升級，軍隊進駐，室外活動一律禁止，就算是單獨進行的運動活動也不行。 (中時電子報) #活動 #暫停 #軍隊 #進駐 #封鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣交會如期舉行 陸政經活動逐復常 04:102020/03/18 兩岸要聞 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 09:282020/03/18 生活 瑞銀汪濤估陸首季GDP下降5％ 全年增速1.5％ 13:522020/03/18 財經 北韓堅稱零確診 遭爆染病被槍斃 04:102020/03/19 兩岸要聞 新北校園 即日起暫停開放 04:102020/03/19 地方新聞 習抗疫模式 戰病毒 兼練兵 04:092020/03/20 焦點新聞 倫敦陷封城危機 英鎊貶至35年新低 04:102020/03/20 全球財經 新北市市民活動中心 今起暫停開放2周 12:332020/03/20 社會 白頭翁 救了朱元璋軍隊 04:092020/03/21 醫藥健康 義大利疫情慘重 死亡數超越中國 04:092020/03/21 全球財經 國際熱門新聞 非種族歧視！川普狂稱「中國病毒」怪陸 另有目的 - 國際 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ - 國際 戳到痛處？記者提關鍵問題 川普動怒羞辱他 - 國際 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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