家樂福員工打烊前辛苦將衛生紙補貨上架的背影，讓網友鼻酸。(圖/摘自PTT)

國內近日新冠肺炎確診病例快速增加，又讓民眾恐慌，包括衛生紙、泡麵等民生物資，幾乎一上架就被掃光，雖然家樂福已表示，即日起每人、每車限購衛生紙2串，但補貨仍趕不上消費者秒殺速度。有網友晚間在家樂福賣場看到員工辛苦將衛生紙補貨上架的背影，相當不忍，照片曝光後鄉民直呼：「補貨員要哭啦！」。

這名網友在PTT貼照發文指出，「在家樂福衛生紙區，看到工讀生正推車在補貨，經過白天一輪的搶貨，晚上打烊前再來慢慢補，明天繼續開放大家搶，怎麼搶也搶不完阿」。從照片中可見，補貨員幾乎被載滿衛生紙的推車淹沒，賣場地上堆滿一箱一箱的衛生紙，補貨員也馬不停蹄的開箱、補貨上架。

戴著口罩的補貨員，隻身被眾多紙箱包圍的背影感動了網友，畫面曝光後網友紛紛回應，「一直買，一直補」、「廠商很快樂，補貨員要哭啦！」、「限制購買數只是員工覺得煩而已」；有網友認為「衛生紙會缺，問題在鋪貨速度，並不是產量不足」，不過也有網友嗆「不是沒貨，是剛補出來就被搶光」。

(中時電子報)