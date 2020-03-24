北部地區一名妙齡女郎喝醉酒，獨自到汽車旅館休息全身脫光放鬆裸睡，怎料半夜下體被一陣「異物」刺入的感覺驚醒，張眼卻見陌生男子正用手指在「進進出出」，嚇得她尖叫出來，立即撥電話給摩鐵櫃台請求協助報警。

原來這名大膽的色狼也是朋友送一位喝醉的女性友人到摩鐵休息，安頓好住宿後，他竟然沒有離開，隨機方式去開每個房間，正好被他開到一間沒上所的客房內，有位身材姣好的妹妹爛醉，光溜溜在床上裸睡。

男子見狀色心大動，心懷不軌進入房間內，在已睡死的妙齡女身上游移撫摸，最後還將手指伸入女子的「妹妹」內，因為動作太過「粗魯」驚醒睡夢中妹子，當被人問他「你是誰？」時，竟一時心慌回說「我是人」。

警方逮捕色狼男子，偵訊時他否認有指侵行為，堅稱自己是「喝多了」走錯房間，檢察官複訊時，他改稱承認有做出不軌動作，但是又辯說是走錯房，以為是那位他送進來喝醉的女性友人，且是對方先對他挑逗，後來被害人警醒過來，他發現是走錯房，就立即停止動作。

全案訴訟至二審，高等法院檢視摩鐵提供錄影帶，發現被告進入汽車旅館時不像是「喝多了」，走路還很正常，因此不採信他的說詞，依乘機性交罪判色男3年徒刑、侵入住宅罪判1月徒刑。可上訴。

(中時電子報)