美國新冠病毒確診人數自超越大陸以來仍持續攀升，截至28日已超過10萬大關，來到101,657人。為了減緩疫情對美經濟衝擊，美國參眾兩院迅速通過規模2兆美元（約新台幣60兆）的紓困法案，總統川普也於28日簽署這項美國歷史上規模最大的紓困法案，並表示「美國遭到無形敵人的重擊」，而法案簽署後，美國經濟會有「巨大反彈」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮官員自20日起就與參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）展開馬拉松式談判，至25日對這項歷史性的紓困案達成共識，並於26日以及28日分別在參眾兩院通過，而川普也立即簽署這項法案，並在橢圓形辦公室（Oval Office）表示感謝民主黨和共和黨人團結一致，將美國人民置於第一優先。

新冠病毒造成美經濟停擺，多地政府為防疫下令商家停業，失業人數暴增。最新數據顯示，美國上週有328萬人初次申請失業給付，寫下近代最糟紀錄，長達10年的就業成長就此告終。對此，最新的2兆美元紓困案中，包括2500億美元的個人與家庭補助、3500億美元的小型企業貸款，以及2500億美元的失業保險以及針對財困公司的的5000億美元的貸款。

此外，面對抗疫前線所需的呼吸機嚴重不足，川普首度動用「國防生產法」（Defense Production Act）要求通用汽車公司（General Motors）「接受、履行並優先處理」聯邦政府合約，但在聲明中也強調與病毒的戰鬥太過緊迫，無法讓承包過程按正常情況進行。

(中時電子報)