國標舞女王劉真22日病逝，不僅演藝圈好友和粉絲難過不已，老公辛龍更是陷入巨大悲痛，自責沒做好所有的事，「沒有保護好劉真」，讓大家相當不捨，對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金就分享自身經驗，直言「多說一句話，說不定就能救他一把」。

陳志金表示，面對至親的人生病或者離去時，家屬常會「內疚」與「自責」，而這有可能是一輩子的，因此，「如果在當下(無論是醫師，或是身邊的人)，多說一句話，說不定就能救他一把」，他也以親身經歷為例，17歲時母親因心臟開刀住院，當時他為了考試，沒去醫院探視，想說考完再去，沒想到媽媽就在他考試時過世。

來不及見最後一面的內疚與自責，「也沒有人察覺，就這樣伴隨我一輩子」，陳志金坦言即便30年過去，痛還是難遠去，所以他當上醫生後，很常做的一件事，「就是要設法解除家屬的內疚與自責」，他也提醒「面對無法救治的病人，我們別忘了要救家屬」。

(中時電子報)