清明連假國內許多旅遊景點都湧現人潮，指揮中心也發國家級警報呼籲民眾，保持社交距離、戴口罩。圖為清明連假墾丁大街湧現人潮。（本報資料照/恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

清明連假旅遊爆人潮，指揮中心緊急發布國家級警報，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。中山醫大兒童急診科主任謝宗學指出，對人潮與人流的管制應更嚴格、全面，現在限制景點，後來會不會變成湧入百貨及賣場。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文指出，日本為使東奧順利舉行，沒有積極預防新冠肺炎，最終損失更多，台灣應引以為鑒，對人潮、人流的管制更嚴格與全面，現在限制景點會不會變成湧入百貨、賣場。

謝宗學表示，防疫和經濟利益像是天秤，偏重一端就會造成損傷，各國經驗已說明鐵一般的事實：防疫做不好，結局不光是天秤傾斜，而是整個天秤都壞掉！他並強調，清明連假的後遺症還不知道能否完全治癒，接著還有勞動節連假，若不下定決心控管，我們還要面對幾個提心吊膽的14天觀察期？

貼文曝光後，也引發網友討論，「真的好難以想像，全球已經嚴重到這個地步，台灣人還不趕快有危機感，拜託好好宅在家，就是對醫護人員最大的貢獻了！」、「不見棺材不掉淚」、「長痛不如短痛」。

(中時電子報)