「星爺」周星馳對許多70後和80後常看電影的人來說，是再熟悉不過的巨星級人物，當年只要有周星馳的電影幾乎部部大紅，一堆演員搶破頭想當他的配角甚至是臨演；不過，現在卻越來越少當紅明星想拍星爺的戲，先前大陸小生林更新受訪時，意外吐背後真相。

大多數人認為周星馳的電影之所以好看，就是他在拍戲時相當嚴格，追求完美的他，一個不滿意的鏡頭可以重新拍攝10遍、20遍，只為了讓觀眾能夠看到一部好的作品；據傳，周星馳執導的電影《西遊降魔篇》男主角黃渤一開始是拒絕出演，因為怕無法超越星爺演出的經典角色「至尊寶」，更怕演不好一直被挨罵，但慶幸的是，黃渤還是盡力演出，票房口碑都不錯。

不過，先前大陸戲劇小生林更新受訪時，被問到是否願意出演周星馳執導的電影，他卻毫不遲疑說「不是很願意」，接著也無奈說出不得不拒絕的原因。林更新提到現在的當紅明星工作量大，很難有一整天時間耗費在一部電影，所以無法滿足星爺追求完美的個性；此外更說到某些演員對戲劇要求變低，都覺得「差不多就可以」，因此越來越多演員「不敢」接周星馳的戲。

(中時電子報)