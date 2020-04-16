防新冠 洛杉磯：2021前恐沒音樂與體育等大型活動 07:382020/04/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了防控新冠肺炎，洛杉磯市長賈西提15日說，2021年前可能都不會恢復育賽事，或是音樂會等大型群聚活動，圖為洛杉磯湖人與布魯克林籃網隊的NBA籃球賽事。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在美國致力遏制新冠肺炎疫情之際，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）周三說，類似體育賽事，或是音樂會等大型群聚活動2021年前可能都不會恢復。 據CNN新聞網15日報導，賈西提說，要在短期內讓數以千計人聚在一起，是難以想像的，因此大家應該要有所準備。他指出，科學就是科學，要在短期內研製出疫苗，或是出現群體免疫力，都是不太可能的。而衛生官員已明白表示，要達到那些目標，還有慢慢長路要走。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #洛杉磯 #加州 #2021 #音樂 #體育 #大型活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 16:132020/04/12 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 17:582020/04/12 兩岸 《國際社會》傳南韓周二將運送60萬件新冠狀病毒檢測套組給美國 15:572020/04/13 財經 英格蘭盼6月恢復職足聯賽 13:002020/04/14 體育 不用戴口罩了？苦苓爆高鐵現在變這樣 21:122020/04/14 娛樂 兼顧健康與經濟 美議員：有新冠抗體者先復工 23:322020/04/14 兩岸 林書豪稱新冠病毒被圍剿 民進黨公告也稱新冠 14:422020/04/15 政治 港足比電競 台將陳浩瑋惜敗8強 20:282020/04/15 體育 快評》既然撕破臉 台嗆聲拉高音量展現國際聲望 23:502020/04/15 政治 國際熱門新聞 防疫不利失民心？川普搶盡鎂光燈 民調仍輸拜登 - 國際 川普斷金援！譚德塞：感到遺憾 WHO將轉與合作夥伴填補缺 - 國際 新冠若這地方流行 第4波流行恐難避免 - 國際 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 德國外交部長：「世衛是最佳投資」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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