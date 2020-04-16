就在美國致力遏制新冠肺炎疫情之際，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）周三說，類似體育賽事，或是音樂會等大型群聚活動2021年前可能都不會恢復。

據CNN新聞網15日報導，賈西提說，要在短期內讓數以千計人聚在一起，是難以想像的，因此大家應該要有所準備。他指出，科學就是科學，要在短期內研製出疫苗，或是出現群體免疫力，都是不太可能的。而衛生官員已明白表示，要達到那些目標，還有慢慢長路要走。

(中時電子報)