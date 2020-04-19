民眾在岸邊向大海潑水，水面一動就出現大量藍光。（黃姓民眾提供／程炳璋台南傳真）

馬祖藍眼淚首次現蹤安平漁港，民眾夜間朝聖

台南市安平漁港內近日不少釣客發現水面出現藍光，嘖嘖稱奇，海巡人員17日凌晨2時許見狀，誤以為船隻漏油，請來台南市環保局採樣，初步認定是馬祖知名的「藍眼淚」藻類首次現蹤台南，近日吸引民眾趁晚間前往觀賞朝聖。

馬祖奇景「藍眼淚」近年來逐漸出沒在台灣西海岸，高雄彌陀區日前剛傳出有「藍眼淚」出現在魚塭內，這種夜光藻持續北上，台南市安平漁港近日有釣客發現水中出現藍光流動，有釣客還用水潑向海裡，立刻濺起大量藍色海水，大呼神奇。

台南海巡人員17日凌晨2時許在安平漁港巡邏時，發現漁船經過的水面發出藍光，竟誤以為是漁船漏油，趕緊通報漁港安檢所，連夜找來台南市環保局與農業局漁業科人員查看，經過現場採樣測試，初步認為是知名「藍眼淚」，為求慎重，仍將採樣的海水送嘉藥大學進一步檢測。

台南市環保局水域及毒物管理科表示，「藍眼淚」是一種季節性的夜光藻類，平時在大海中，4、5月間及9、10月間，水質較優氧化，引起大量藻類繁殖，隨海浪漂到岸邊，民眾才看的到。

這種「藍眼淚」夜光藻類雖然出現岸邊，卻必須在水面流動時才會發出藍光，台南安平安檢所表示，首次在台南發現「藍眼淚」奇景，近日已未再見藍光，不少民眾仍前往漁港旁等待，拍攝到「藍眼淚」現蹤，地點包括安平漁港的遊艇碼頭、碧海碼頭與漁市場附近海域。

(中時 )