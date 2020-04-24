新冠救命藥瑞德西韋（remdesivir）傳出在大陸臨床試驗失敗，因該藥無法改善病情，甚至出現明顯副作用，但遭製藥公司反駁，該研究參與者不足且初期就終止，因此不具參考價值。而我國10人使用此藥，其中1人治療後可脫離呼吸器。

根據英國《金融時報》報導，世衛（WHO）意外露出的文件草稿指出，瑞德西韋在大陸的臨床試驗失敗，研究團隊實驗了237位患者，其中158人用藥，另外79人做對照組，結果該藥不能改善病情或減少血液中的病原體，有18位患者更出現明顯副作用。

製藥商吉利德公司則強調，該研究的結論存在著「不適當的解讀」。而該研究的病患參與率過低又在初期就終止，無法形成有意義的結論，因此不具參考價值。而WHO也表示，該報告正在檢視中，但因處理錯誤而不小心提早發布，發現後就立刻下架了。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳也曾在記者會上表示，就研究數據來看，瑞德西韋仍是目前最有機會的藥物，且目前國內已有10人已先後用藥，其中有一位患者接受治療後，方可脫離呼吸器，其餘個案也都維持得不錯。

張上淳表示，根據《新英格蘭醫學雜誌》發布瑞德西韋的研究，說明歐美恩慈療法病人的使用狀況，即使病人戴著呼吸器，也只有18％的死亡率，整體重症死亡率則是13％，相較英國另一個資料所顯示，半數重症者都會死亡的比率來看，效果算很不錯。

(中時電子報)