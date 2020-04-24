周揚青8年閨蜜也看不下去，今(24)日在微博吐周揚青為愛付出的心酸史。(圖/ 摘自湯湯想變成排骨微博)

周揚青在23日於微博發表近千字分手信，揭露前男友羅志祥各種顛覆三觀的渣男行姓，為演藝圈投入一枚震撼彈，更引起其他藝人、各界人士陸續表達自己看法，尤其大多數人都稱讚她的處理方式；今(24)日下午周揚青8年閨蜜也看不下去，在微博分享看著她為愛付出9年，卻遇到「低俗噁心」的渣男。

今日下午周揚青閨蜜「湯湯想變成排骨」在微博發聲，見證她為愛付出的心酸血淚史，聊到她和羅志祥戀情曝光後，遭受粉絲們批評辱罵，但他卻為了自己的事業不肯站出來替周揚青說話，讓她只能自己煎熬面對；此外閨蜜提到逛街購物時，周揚青總是買一堆禮物給羅志祥，只要他想要的東西都會想盡辦法變出來送給他，甚至不惜四處拜託朋友。

閨蜜說著說著也忍不住痛批羅志祥「低俗噁心」，心疼周揚青為愛什麽都願意做，最後也安慰她「每個女孩多多少少都有那麽幾年是餵狗的，但是一定要及時止損」；周揚青看到閨蜜替自己發聲，也在底下回應表示自己看到哭了，「我分手後第二次哭，就像電影一樣一直重放」。

周揚青閨蜜微博全文：

Hi，我親愛的女孩@周揚青

看了你(妳)寫給他的信，我知道你(妳)現在提及他已是雲淡風輕。作為陪伴你(妳)8年多的朋友，也算是你(妳)這份愛情的見證了，恭喜你(妳)終於告別了他！

我相信也看得出在感情方面他真的愛過你(妳)，只是他無法讓大腦控制身體，又或者說他要你(妳)屬於他，而他自己是屬於大眾！其實一直以來夜店小王子的緋聞從來沒有停過，可是你(妳)和我們說情侶之間要互相信任，不能隨便聽緋聞。在這份感情裡，你(妳)給到了足夠的信任！再後來出了桃色新聞你(妳)又親自去台北力撐，愛情裡的你(妳)，學會了妥協、隱忍、退讓…這也許是你(妳)收穫的成長吧。

14年你(妳)開始承受全網攻擊，忍受他粉絲辱罵，而他卻顧及自己事業沒有站出來為你(妳)做點什麽，讓你(妳)自己煎熬！我們都知道你(妳)有多愛，也知道你(妳)這次是有多失望才能如此堅定！那麽多年的信任，長期以來的甜言蜜語，在一霎那間都變成了謊言，原來有的人可以戲這麽好，相貌堂堂之下竟是如此的低俗噁心！

每次陪你(妳)逛街都看到你(妳)給他買禮物，15年他說沒買到Chanel限量熊，你(妳)幫他到處找，拜託各地朋友幫忙買，你(妳)是一個很少請朋友幫忙的人，因為從來都是你(妳)去幫助朋友，為數不多的幾次也都是為了幫他。記得你(妳)曾陪他拍戲兩個月裡待在酒店足部不出，沒幾個人能做到吧。這些年，你(妳)從父母手心的公主蛻變成為能為心愛的人買菜做飯，看著他吃完是你(妳)最大的滿足。愛情是不計較付出，可是愛情必須計較忠誠！

當我看到有人說你(妳)是靠他怎麽樣怎麽樣的時候，覺得這是多麽可笑的事！你(妳)從來不需要依附他，你(妳)只是因為愛他而收起自己的光芒。每個女孩多多少少都有那麽幾年時光是餵狗的，但是一定要及時止損。

愛情雖然很艱辛，但我們依然相信愛。

所得皆所期，所失亦無礙！

(中時電子報)