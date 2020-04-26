北韓最高領導人金正恩遭外媒報導接受心血管手術後「病危」，甚至有傳聞指金正恩已腦死、變成植物人，金正恩至今行蹤成謎，北韓官媒也未釋出最新動態照片，港媒「香港01」指出，北韓下一個重要節日是5月1日國際勞動者節，將是觀察金正恩狀況的關鍵日子。

外傳金正恩已成植物人。

25日是朝鮮人民革命軍建軍88周年，朝鮮官媒對於金正恩的動態仍持續靜悄悄，除了「勞動新聞」在一篇社論中強調金正恩呼籲擴充軍力，進一步強化軍隊力量外，當天版面集中報導朝鮮人民革命軍建軍88周年紀念。

26日，中國環球電視網（CGTN）引述「勞動新聞」，指出金正恩周六向協助建設三池淵市（Samjiyon）的工作人員發布一封感謝信，不過報導並未附上金正恩最新近況照片。

韓聯社指出，北韓官媒自11日起就沒有金正恩公開活動的相關報導，引發外界揣測他可能病重。

加上金正恩自2012年掌權以來，每年4月15日都會出席祖父金日成誕辰日活動，今年卻首度缺席，加深外界他身體出狀況傳聞。香港01評論，北韓下一個重要節日是5月1日「國際勞動者節」，屆時金正恩會否「復出」，將成外界關注焦點。

(中時電子報)