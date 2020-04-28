周揚青分手後指出前男友羅志祥私生活不檢點，男女關係混亂，甚至還會跟兄弟一起「多人運動」，讓男神一夕間變渣男；其實羅志祥先前在綜藝節目《這就是街舞》中，就曾分享貪玩原因，還一度揪新生代男星易烊千璽一起，馬上被韓庚擋下，才沒繼續這個話題。

羅志祥曾受邀擔任大陸綜藝節目《這就是街舞》的隊長之一，還有另外3名男星分別是吳建豪、韓庚和易烊千璽，他們除了指導參加者舞技，平時在鏡頭前也會聊聊生活瑣事，或分享人生經驗；有一次他們聊到工作外時間有什麽餘興節目消遣，易烊千璽表示喜歡獨處或是待在房間裡發呆。

羅志祥分享自己如何玩和為何玩的心聲，他認為一直壓抑自已會不舒服，必須找時間去玩，所以真的有機會跟哥們一起玩。(圖/ 摘自《這就是街舞》影片)

但羅志祥他們聽到都很震驚，馬上好奇問他「你做過最瘋狂的事情是什麽」，易烊千璽熱血地說，「就是跟助理一塊坐火車去雲南」；結果羅志祥卻說，「所以你還沒有做過瘋狂的事情」，接著分享自己如何玩和為何玩的心聲，他認為一直壓抑自已會不舒服，必須找時間去玩，所以真的有機會跟哥們一起玩。

儘管羅志祥沒有明確表示自己「玩什麽」，但吳建豪馬上笑著幫腔，「我們帶你去玩」，但易烊千璽聽了一頭霧水，韓庚在旁邊注意到羅志祥的玩可能不太適合成年不久的易烊千璽，馬上笑著打太極，才沒讓易烊千璽被帶壞。

(中時電子報)