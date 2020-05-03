罷韓投票倒數一個多月，高雄市教育局為不讓各級學校在未放暑假時，淪為投開票所，先前已要求校方只能借兩間教室做為投開票所，但此舉卻引來民進黨高雄市議員陳致中、時代力量高雄市議員黃捷齊聲痛批，質疑教育局吳榕峯局長為了「護主保位」，幫韓市府開拖，直言吳已「不適任」。

原來，昨(2日)上午，吳榕峯表示，他身為高雄市政府教育局局長，他的堅持與責任，是保護高雄市的每一位孩子、家長與教育第一線同仁。 面對防疫工作，他個人必須有所堅持與承擔校園安全的責任。

學校的設立與存在是為了孩子及教育目的，不是為了提供教與學或教育（考試）以外的功能使用，面對中央選舉委員會強行要求學校必須借用場地供投開票所， 他感到非常痛心。他強調，在教育局評估後，決定改開放各校設立兩投開票所為原則，降低校方防疫壓力。

但相關言論，卻引來黃捷痛批吳局長，「疫情期間已經辦理過這麼多次地方的補選，各地方政府都能配合中選會，也有十足的把握能不讓疫情擴散，怎麼就高雄市政府對自身的防疫能力毫無信心？如此沒把握，才更需要讓議員對防疫措施進行質詢並提出建議，但韓市府卻一路推辭定期會與臨時會，在我看來更是荒謬」。

黃捷坦言，她認為「吳局長如果為了保住自己的官位」，用「自己的名義」替韓市府說話，這完全能接受，而且也很正常。「但把孩子推上火線，假教育、防疫之名，卻行影響罷免選舉之實，這讓她打從心底看不起的行為」。「這樣的發言已經失格，也完全不適任教育局長這個職位了」。

陳致中也批，「中選會已要求高市按照2018年投票規劃，1,823個投開票所依樣畫葫蘆。但教育局長顯然要抗命，硬扯孩子教育優先、疫情大規模爆發，簡直不知所云」，「身為教育者，難道為了護主保位可以這樣顛倒是非、違背良知、出賣靈魂嗎？」。

(中時電子報)