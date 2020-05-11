目前南市警方已將許男及其友人郭男，依刑法150條妨害秩序罪嫌法辦。（翻攝照片／李宜杰台南傳真）

台南市1名許姓男子，因懷疑女友與黃姓小王出軌，甚至上摩鐵開房間，11日上午率領4名男性友人到場「抓猴」。不料，雙方一言不合，小王慘遭對方毆打，所幸警方及時到場架開兩方人馬，並帶回許男一夥2人、女友和小王共5人，最後將許男一夥2人依刑法聚眾鬥毆罪嫌法辦。

據悉，11日上午9時許，29歲的許男與20歲的蘇姓女友，因拿同款智慧型手機，許男依手機的定位系統，追蹤到女友位於安平區1家汽車旅館內。許男懷疑女友出軌，一氣之下偕4名男性友人前往摩鐵。

抵達汽車旅館後，許男質問黃男，為何帶蘇女上摩鐵開房間？黃男解釋，他與蘇女是舊識，10日晚上一同小酌，但蘇女不勝酒力，才會相偕至摩鐵休息，並無不軌行為。

許男一夥人聽到解釋後，更是火上加油，開始追打、拉扯黃男。轄區四分局員警獲報趕到後，急忙架開許男一方與黃男，才結束這起鬥毆事件。

據了解，黃男右眼部遭打傷紅腫，身上其他部位則無明顯傷勢。最後，許男一方3人先離開，員警則將留在現場的許男、同夥郭男（23歲）、蘇女與黃男帶回訊問。

警方表示，許男一方5人涉毆打黃男，符合刑法150條妨害秩序罪的聚眾鬥毆，已依法將許、郭2人送辦，並將通知許男另3名友人到案訊問查辦。

(中時 )