涉炒股遭判坐牢 傅崐萁：尊重且接受

無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判2年10個月有期徒刑，但因未被宣告褫奪公權，等同將以立委身分坐牢。傅崐萁稍早面對媒體，除對支持者、家人表達歉意與感謝，也強調不管是前世今生，以及長期謾罵與對付他的人，他都表示感謝，「傅崐萁會勇敢面對」，期盼政治的事情不要再糾纏下去。傅發表完後深深一鞠躬，但未停下腳步答覆媒體提問。

花蓮縣無黨籍立委傅崐萁，被控86年間炒作凱聚、華隆等上市公司股票案，全案纏訟逾20年，台灣高等法院更三審去年判2年10月徒刑，經上訴，最高法院今天駁回上訴定讞，傅崐萁須入獄，北檢以囑託傅戶籍地管轄的花蓮地檢署，代為執行傅的發監執行。

傅崐萁本人稍早露面回應，他表示，今天到立法院開會質詢，剛聽到這個消息「非常遺憾」，因為30多歲的年輕人，可以買8、9千億元的股票，對於法院今天裁定結果，他尊重也會面對。

傅崐萁也特地向所有過去一路栽培他的花蓮鄉親，以及關心他的全國好朋友、家人，深表感謝，讓他能強而有力建設地方，為地方發聲，同時也表達歉意。

傅崐萁強調，「今天不管是前世今生的，我想我都會面對，也希望政治的事情，不要再糾纏下去」，他不會被打倒，對鄉親的服務也不會打烊，他會勇敢面對，承諾「絕對終生為花蓮人民做志工」，不怕任何艱難，也不怕吃任何的苦，該來的會來，就是面對。

傅崐萁指出，不論是過去長期謾罵或對付他的人，他都表示謝謝，讓他的人生有各種酸甜苦辣，他會坦然面對，也會走出陰霾，「各位好朋友，我們一定會再見」。語畢，傅崐萁往後退一步，深深一鞠躬，對於媒體追問如何選民服務如何延續，傅不發一語快步離去。

(中時電子報)