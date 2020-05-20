周揚青毀滅式分手羅志祥，踢爆他慣性劈腿、偷吃愷樂，辜負兩人9年感情，事發後羅志祥2度發文道歉，更在今天「520」貼出7千字懺情文，道盡9年甜蜜點點滴滴，兩性作家喪彪柳飄飄表示「看哭了」，直言此文滿布心機，且「依舊是為了自己」。

喪彪柳飄飄在臉書轉貼羅志祥懺情文，他這回無論發文時間還是內容，都有著深思熟慮的痕跡，也直言「雖然不難看出，這是他為了能夠挽回演藝聲勢的努力」，而自己看了都哭了，「我看到周揚青有多愛他，也看到羅志祥有多可怕」，可怕的是他把這些足以摧毀周揚青的點滴回憶，血淋淋地提到了眼前，而戀愛的細節，正是讓人放不下的原因，大嘆：「他就是要讓她放不下」。

喪彪柳飄飄也說，如今羅志祥唯一出路，就是獲得周揚青的原諒後復合，認為小豬挑520這天發文，就是深知這點，試著建議癡情挽回的形象以打動他人，但就是這點讓人痛心，因為這個曾背叛、傷害感情的人，最後尋求原諒的原因，「並不是因為他深刻地認識到自己的錯誤，而依舊是為了自己」，喪彪柳飄飄建議小豬，若想洗白，還不如寫出交往過程中充分時間管理的訣竅，「因為當『我愛你』變得另有企圖，那這段感情很明顯對你來說，就只是一場交易」，此時演出深情，也顯得格格不入。

(中時電子報)