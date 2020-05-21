台南市長黃偉哲臉書有原檔合照，台北市長柯文哲身旁確實沒有黑色垃圾袋。（翻攝黃偉哲臉書）

針對網路惡搞P圖「六都市長」合影，高市新聞局長鄭照新痛批，「低級到極點」。（柯宗緯攝）

蔡英文總統520就職典禮，六都市長除高雄市長韓國瑜外，其他五都全到齊，還留下「世紀大合照」，未料事後遭網友惡搞P圖，台北市長柯文哲旁邊多了一個黑色垃圾袋，更意有所指稱「誰說高雄市長沒來的，明明他本人就在現場」，影射意圖明顯。高市新聞局長鄭照新今（21）日怒批「低級到極點」。

臉書粉專「只是堵藍」昨PO出惡搞的「六都」市長合照，但其實原圖只有五都首長，韓國瑜沒有在其中，而柯文哲旁邊也沒有黑色垃圾袋，但貼文卻稱「明明韓導就在柯師傅旁邊」，還說「誰說高雄市長沒來的，明明他本人就在現場」，粉專管理員還洋洋得意說「快破15萬觸及了，韓粉加油」。

惡搞照在網路瘋傳，引發正反輿論。討厭韓國瑜的人津津樂道，還大肆轉傳。臉書粉專「澄清唬」則PO文批評，「小英總統就職高雄市長沒去，但造謠助選的粉專確實沒有缺席」，「想再次讓國際認證造謠粉專嗎？」、「垃圾不分藍綠，但造謠的一定是垃圾」。

高雄新聞局長鄭照新動怒說，不論有沒有涉及公然侮辱，這都是很低級的作法，也顯示在立場不同的時候，才能夠考驗一個人的人格，「動輒用草包、垃圾」等比喻去說別人，是否也能用同樣的標準審視自己，呼籲彼此尊重，才是民主政治跟素養最基本的法則，「坦白講，這非常低級，低級到了極點」。

(中時 )