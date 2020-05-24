連靜雯身材保養得宜。（楠軒工作室提供）

連靜雯身材保養得宜。（楠軒工作室提供）

連靜雯昔日有「八點檔女王」之稱，近年暫別演藝工作專心從事直銷事業有成，40歲的她靠著做瑜珈維持凍齡好身材，加上完美小椎臉，至今仍是不少粉絲心中的女神，目前還是小姑獨處的她，感情世界也引發粉絲關心，她近日在臉書發文透露很多人問她什麼時候結婚呢？「我已經有甜蜜的負擔了啦！」

她在「2020520」當天寫下「520 祝福各位都能成為自己最喜歡的樣子」，之後又在個人臉書寫下「看到身邊的好多朋友，都在520結婚的喜訊，這溫馨的事情，讓我想祝福恭喜大家」，還透露說自己也有想追愛的念頭，「很多人問我什麼時候結婚呢？

我已經有甜蜜的負擔了啦！」但隨即表示「沒什麼能回報你們，香肩美照送大家，￼￼ 你們就是我甜蜜的負擔啦￼￼！」

網友紛紛留言，大讚女神誠意滿滿，也有不少粉絲留言鼓勵「希望靜雯也能努力追愛，總有一天真愛會來敲門的」、「期待妳的好消息」、「希望靜雯可以擁有屬於自己的幸福」。連靜雯也親自留言「大家都要幸福喔」來回應粉絲，展現女神親切溫柔的一面。對於網友敲碗鼓勵女神追愛，她也大方回應：「以下開放報名！」

(中時 )